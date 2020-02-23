الجبلاية تكشف حيثيات عقوبات السوبر.. ومصدر المواد الفيلمية.. وخطوات تصعيدية من الأهلي

كتب: ضياء السقا

أعلن اتحاد الكرة، حيثيات القرارات التي اتخذتها لجنة الانضباط والأخلاق تجاه الأحداث التي تبعت مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، والتي أقيمت في أبوظبي بدولة الإمارات.

ونشر الاتحاد بيانا على موقعه، الأحد، لشرح حيثيات قراراته كالآتي:

«تابع الاتحاد المصري لكرة القدم ما تدوالته معظم وسائل الاعلام المقروء والمرئي من تعليقات على العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط بخصوص أحداث مباراة السوبر المصري التي جمعت فريقي الأهلي والزمالك بمدينة أبوظبي الإماراتية يوم 20 فبراير الحالي، فلزم اتحاد الكرة المصري إيضاح ما يلي:

بعد اجتماع استثنائي مطول للجنه، حيث قامت بدراسة متأنية لكل التقارير والمذكرات والمواد الفيلمية التي قدمت لها رسميا، وقد اطلعت اللجنة في هذا الصدد على تقارير كل من : حكم المباراة، مراقب المسابقات، ومنسق عام المباراة.

كما اطلعت اللجنة على الأسطوانة المدمجة التي قدمها المدير التنفيذي للاتحاد والواردة رسميا من هيئة أبوظبي للإعلام القائمة بمهمة النقل التلفزيوني للمباراة، بالإضافة إلى «فلاشة» قدمها المنسق العام للمباراة وتتضمن مواد فيلمية التقطتها أيضا كاميرات الجهة الناقلة للمباراة ولم تقم ببثها على الهواء لمشاهدي التلفزيون.

كما جاءت قرارات اللجنة بناء على ثبوت إدانة كل من شملتهم القرارات على النحو التالي:

• أولا: محمود عبدالمنعم ( كهربا ) لاعب الأهلي:

- توجه متعمدًا نحو اللاعب عبدالله جمعة وتعدى عليه بالضرب مما أدى إلى حدوث الاشتباكات وكان هو المتسبب الرئيسي في أحداث المباراة التي أظهرت الرياضة المصرية بشكل يخالف السلوك الرياضى القويم والروح الرياضية.

- قيامه بدفع يد الحكم بعد قرار طرده متعمدًا الاستمرار في سوء السلوك .

- الاندفاع نحو لاعبي الزمالك أثناء احتفالهم والتعدي عليهم بالضرب

•ثانيا: أحمد زاهر إداري الزمالك:

- قيامه بدفع وليد سليمان لاعب الأهلي أرضا أثناء قيام الأخير بفض الاشتباكات ومنع اللاعب كهربا من الاستمرار في اعتداءاته.

- اشتباكه مع لاعبي الأهلي والتعدي بالضرب على كهربا ووليد سليمان وحسين الشحات وأحمد الشيخ لاعبي الأهلي مما سبب مزيدا من الاحتقان.

- سبق معاقبته في واقعة مماثلة في ذات الموسم الرياضي.

•ثالثا: إمام عاشور لاعب الزمالك:

- قيامه بركل وليد سليمان لاعب الأهلي بالقدم بشكل مهين بعد سقوطه أرضا أثناء محاولته فض الاشتباكات بين لاعبي الفريقين

•رابعا: شيكابالا لاعب الزمالك:

- قام بأفعال وسلوك رياضي مشين وتصرف غير لائق يسئ لجماهير النادي المنافس ردا على سباب وهتافات جماهير النادي الأهلي له أثناء احتفاله بفوز فريقه.

•خامسا: عبدالله جمعة:

- توجه مسرعا عقب إحراز هدف الفوز متعمداً إلى جماهير الأهلي للاحتفال مما أثارها.

•سادساً: ياسر إبراهيم وأجايي لاعبا الأهلي:

- حاولا إثارة جماهير الزمالك بتصرفات وإشارات تخالف الروح الرياضية.

•سابعاً: بن شرقي لاعب الزمالك:

-قام الحكم بإنذاره عن فعل صدر منه أثناء المباراة ولم يثبت صدور أفعال منه بعد المباراة.

•ثامناً: ناديا الأهلي والزمالك:

-كان يتعين على مسئولي الناديين السيطرة على اللاعبين ومنعهم من إثارة الجماهير لمنع حدوث كل هذه التجاوزات

كما قامت اللجنة بفحص الشكوى المقدمة من محمد فضل عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ضد مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك لأدلائه بتصريحات تلفزيونيه عقب المباراة تسئ لمجلس إدارة الاتحاد يوم 20فبراير الحالي في إحداي البرامج المذاع على قناة نادي الزمالك والذي ارفق بشكواه أسطوانة مدمجة ( CD ) لهذه المداخلة شاهدته اللجنة.

- سبق معاقبته في واقعه مماثلة بذات الموسم الرياضي الحالي.

اتحاد الكرة يكشف مصدر المواد الفيلمية التي اعتمد عليها

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وعلى صعيد متصل، كشف الاتحاد المصري عن مصدر المواد الفيلمية التي اعتمدت عليها لجنة الانضباط في فرض العقوبات.

وجاء بيان اتحاد الكرة على النحو التالي:

يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن لجنة الانضباط والأخلاق في قراراتها الأخيرة الخاصة بالأحداث التي أعقبت مباراة السوبر المصري التي أقيمت يوم الخميس الماضي بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي بين فريقي الأهلي والزمالك قد استندت إلى مواد فيلمية رسمية التقطتها كاميرات الشركة الناقلة للمباراة والمتعاقدة مع الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، وقد تسلم هذه المواد رسميا مندوبو الاتحاد المصري المكلفين بمتابعة عمل تقنية VAR التي طبقت في المباراة من خلال 16 كاميرا غطت كافة جوانب الملعب ومن كل الزوايا.

والاتحاد المصري يحتفظ بكل هذه المواد الفيلمية ومستندات تسلمها رسميا من الجهة المختصة وعلى أتم الاستعداد لإطلاع أي من طرفي المباراة عليها للتأكد من صحتها وما ورد بها.

غضب جماهيري

وانتابت جماهير الكرة المصرية وخاصة جماهير ناديي الأهلي والزمالك، حالة من الغضب والاستياء، بعد قرارات لجنة الانضباط بالجبلاية.

تحرك عاجل من الأهلي

من جانبه، قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، التظلم والالتماس ضد عقوبات لجنة الانضباط، التي جاءت تجاه عدد من نجوم الفريق بعد أحداث مباراة السوبر.

وعقد مجلس الأهلي اجتماعاً طارئاً، الأحد، لبحث سبل التصعيد ضد اتحاد الكرة بعد صدور العقوبات، إلا أن المجلس الأحمر وجد أن التقدم بتظلم يعد أمرا ضروريا أملاً في تخفيضها.

وقالت مصادر مطلعة داخل إدارة نادي الأهلي لموقع "الوطن سبورت" أن الخطوات التي يسعى مجلس الإدارة لاتخاذها للرد على قرارات لجنة الانضباط بشأن أزمة السوبر، ستكون التقدم بطلب رسمي لاتحاد الكرة بالاستئناف على تلك العقوبات أمام لجنة الانضباط، وفي حالة رفضه سيقوم بتقديم تظلم إلى لجنة التظلمات التابعة لاتحاد الكرة.

وأفاد المصدر أنه في حالة رفض تظلم الأهلي سيلجأ إلى المحكمة الرياضية الدولية بسويسرا للطعن على قرارات لجنة الانضباط ضد لاعبي النادي.

قرارات الانضباط

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق قد اتحذت، السبت، القرارات الاتية:

- إيقاف كل من: محمود عبدالمنعم ( كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر اداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

- إيقاف :محمود عبدالرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

- إيقــــاف:عبدالله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

- إيقاف كل من: ياسر إبراهيم وجنيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

- تغريم كل من:ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه

وبالنسبة الشكوي المقدمة ضد مرتضي منصور من مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قررت:

منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه لأدلائه بتصريحات تلفزيونيه عقب المباراة تسئ لمجلس إدارة الاتحاد وسبق معاقبته في واقعه مماثلة بذات الموسم الرياضي الحالي.

• وبعد ما تقدم وإذا كان ما يهم الاتحاد المصري لكرة القدم ان يذكر الجميع أنه على مسافة واحده من جميع الاندية تحت لواء الاتحاد المصري لكرة القدم ويعمل الاتحاد على المحافظة على سمعه الكرة المصرية وعلي مصالح جميع الاندية واللاعبين بشكل متواز دون أي تفرقه مهما كان نوعها لذا تعين إيضاح ما سبق».

وشهدت مباراة كأس السوبر بين الأهلي والزمالك، التي أقيمت الخميس، في مدينة أبوظبي الإماراتية والتي انتهت بفوز الأخير بضربات الترجيح، أحداثا مؤسفة، حيث دخل لاعبو الفريقين في مشادات عنيفة عقب نهاية اللقاء.

وتوجه لاعب الزمالك عبد الله جمعة صاحب الضربة الأخيرة والتي حسمت المباراة لصالح فريقه، للاحتفال بالفوز أمام جماهير الأهلي، بطريقة استفزت لاعبي الأحمر لتنشب المشاجرة التي شهدت ركلا بالأقدام والأيدي بين الفريقين.

وبعد فوز الزمالك، توجه اللاعب محمود عبدالرازق "شيكابالا" كابتن الفريق الأبيض ناحية جماهير الأهلي، ووجّه لهم إشارات بذيئة.

كما شهد اللقاء توترا بين الفريقين، عقب نزول اللاعب محمود عبدالمنعم "كهربا"، حيث نشبت مشادة بينه وبين طارق حامد لاعب وسط الزمالك، عقب التحام قوى بين الثنائي خلال أحداث الشوط الثاني، وبعد المباراة تشاجر لاعب الأهلي مع عبدالله جمعة.

وقام الحكم النرويجي الذي أدار مباراة السوبر المصري، بإشهار أكثر من بطاقة حمراء للاعبي الأهلي والزمالك، بينهم كهربا، وذلك بعد الشجار العنيف الذي اندلع بينهم بسبب ما قام به عبدالله جمعة وشيكابالا.