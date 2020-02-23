قرار نهائي.. اتحاد الكرة يحسم الجدل حول تأجيل قمة الدوري

كتب: ضياء السقا

أعلن اتحاد الكرة المصري، أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، المؤجلة من الأسبوع الرابع من الدوري، في موعدها، السابعة والنصف مساء الإثنين، ولا نية لتأجيلها.

وأكدت الجبلاية، أن المباراة ستقام على ستاد القاهرة الدولي، بحضور 30 فردا بواقع 15 للأهلي ومثلهم للزمالك وهم أعضاء مجلس إدارة الناديين.

وناشد اتحاد الكرة الجماهير ووسائل الإعلام العمل على التهدئة وعدم إشعال الفتنة بين جماهير الناديين، خاصة أنها مباراة فقط في كرة القدم.

وبحسب "اليوم السابع"، اتفق مسئولو الجبلاية على إقامة قمة الدوري ورفض تأجيليها، خاصة أنه لا يوجد وقت آخر مناسب لإقامة المباراة ورغبتهم فى انتظام المسابقة، لأن التأجيل سيدخل بالمسابقة في مأزق بسبب الارتباطات الكثيرة هذا الموسم، سواء للأندية فى البطولة الأفريقية والبطولة العربية، إلى جانب ارتباطات المنتخب الأول بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا والمنتخب الأولمبى بأولمبياد طوكيو 2020، ورغبة اتحاد الكرة فى إنهاء المسابقة قبل يوليو.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، والنادي الأهلي، في تصريحات لـ"يلا كورة" على عدم وجود أي طلبات من الأمن سواء بشكل رسمي أو شفهي بشأن تأجيل مباراة القمة.

وأعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة في وقت سابق عن تعيين طاقم ليتواني لإدارة المباراة.

وشهدت مباراة كأس السوبر بين الأهلي والزمالك، التي أقيمت الخميس، في مدينة أبوظبي الإماراتية والتي انتهت بفوز الأخير بضربات الترجيح، أحداثا مؤسفة، حيث دخل لاعبو الفريقين في مشادات عنيفة عقب نهاية اللقاء.

وكانت اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة قد أصدرت، السبت، عقوبات قاسية على الأهلي والزمالك بعد أحداث مباراة السوبر المؤسفة.

ونصت العقوبات على الأتي:

- إيقاف كل من محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر اداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

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- إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

- إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

- إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجونيور أجايي لاعبيّ الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

- تغريم كل من الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.

- منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

وتوجه لاعب الزمالك عبد الله جمعة صاحب الضربة الأخيرة والتي حسمت المباراة لصالح فريقه، للاحتفال بالفوز أمام جماهير الأهلي، بطريقة استفزت لاعبي الأحمر لتنشب المشاجرة التي شهدت ركلا بالأقدام والأيدي بين الفريقين.

وبعد فوز الزمالك، توجه اللاعب محمود عبدالرازق "شيكابالا" كابتن الفريق الأبيض ناحية جماهير الأهلي، ووجّه لهم إشارات بذيئة.

كما شهد اللقاء توترا بين الفريقين، عقب نزول اللاعب محمود عبدالمنعم "كهربا"، حيث نشبت مشادة بينه وبين طارق حامد لاعب وسط الزمالك، عقب التحام قوى بين الثنائي خلال أحداث الشوط الثاني، وبعد المباراة تشاجر لاعب الأهلي مع عبدالله جمعة.

وقام الحكم النرويجي الذي أدار مباراة السوبر المصري، بإشهار أكثر من بطاقة حمراء للاعبي الأهلي والزمالك، بينهم كهربا، وذلك بعد الشجار العنيف الذي اندلع بينهم بسبب ما قام به عبدالله جمعة وشيكابالا.