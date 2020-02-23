يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
رفع باير ليفركوزن عدد انتصاراته المتتالية الى اربعة في الدوري المحلي اثر تغلبه على ضيفه اوغسبورغ 2-صفر في المرحلة الثالثة والعشرين من بطولة المانيا لكرة القدم الاحد.
ويحتل ليفركوزن المركز الخامس حاليا بفارق الاهداف عن بوروسيا مونشنغلادباخ صاحب المركز الأخير المؤهل الى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل، ونقطتين عن بوروسيا دورتموند الثالث، علما بان مونشنغلادباخ يملك مباراة مؤجلة.
وافتتح الشاب الفرنسي موسى ديابي (20 عاما) التسجيل بعد تمريرة متقنة من صانع الالعاب كاي هافرتس (25) قبل ان يضيف نديم اميري الثاني (59).
وكان ليفركوزن تغلب على بورتو البرتغالي 2-1 في ذهاب دور ال32 من مسابقة الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) الخميس.
ويلتقي لاحقا فولفسبورغ مع ماينتس، وتختتم المرحلة الاثنين بلقاء اينتراخت فرانكفورت مع اونيون برلين.
ملخص مباراة باير ليفركوزن واوغسبورغ:
كانت هذه تفاصيل خبر فوز رابع تواليا لليفركوزن في الدوري الألماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.