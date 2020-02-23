شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: مستعدون لتقديم فيديوهات مباراة السوبر إلى الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤكد الاتحاد المصرى لكرة القدم أن لجنة الانضباط والأخلاق فى قراراتها الأخيرة الخاصة بالأحداث التى أعقبت مباراة السوبر المصرى، التى أقيمت يوم الخميس الماضى بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى بين فريقى الأهلى والزمالك، قد استندت إلى مواد فيلمية رسمية التقطتها كاميرات الشركة الناقلة للمباراة والمتعاقدة مع الاتحاد الإماراتى لكرة القدم، وقد تسلم هذه المواد رسميا مندوبو الاتحاد المصرى المكلفين بمتابعة عمل تقنية VAR التى طبقت فى المباراة من خلال 16 كاميرا غطت كافة جوانب الملعب ومن كل الزوايا.

والاتحاد المصرى يحتفظ بكل هذه المواد الفيلمية ومستندات تسلمها رسميا من الجهة المختصة، وعلى أتم الاستعداد لإطلاع أى من طرفى المباراة الأهلى أو الزمالك للتأكد من صحتها وما ورد بها.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن الحصول على أسطوانة المدمجة التى قدمها المدير التنفيذى للاتحاد والواردة رسميا من هيئة أبوظبى للإعلام القائمة بمهمة النقل التليفزيونى للمباراة، بالإضافة إلى "فلاشة" قدمها المنسق العام للمباراة، وتتضمن مواد فيلمية التقطتها أيضا كاميرات الجهة الناقلة للمباراة ولم تقم ببثها على الهواء لمشاهدى التليفزيون.

وأكد مصدر مسئول باتحاد الكرة لـ"الخليج 365" أن المقصود بالجهة التى نقلت مباراة سوبر الأهلى والزمالك هى الكاميرات الخاصة بتقنية الـvar والتى سجلت المباراة بالكامل عن طريق 16 كاميرا، وهو عدد كاف للحصول على العديد من المشاهد التى شهدتها المباراة، وأوضحت العديد من اللقطات التى على آثارها أصدرت لجنة الانضباط قراراتها وتم الحصول على الشريط الخاص بالمباراة عن طريق المهندس عبادة والذى يعمل باتحاد الكرة المصرى، ولم نقصد قناة أبو ظبي.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصرى لكرة القدم فى اجتماعها أمس السبت بخصوص أحداث مباراة السوبر التى أقيمت يوم الخميس الماضى بين فريقى الأهلى والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى ما يلى على ضوء الإطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة:

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إيقاف كل من: محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر ادارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجنيور أجاى لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

تغريم كل من ناديى الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه.

منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.