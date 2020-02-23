شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد لـ"سوبر كورة": عقوبة كهربا قاسية جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق السيد، نجم الزمالك الأسبق، إن محمود عبد المنعم "كهربا" صانع ألعاب الفريق الأبيض سبب أزمة مباراة السوبر التي جمعت فريقى الأهلى والزمالك على استاد محمد بن زايد بدولة الإمارات، والذى توج به الفريق الأبيض على حساب نظيره الأحمر بركلات الترجيح.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري قررت فى اجتماعها أمس، بخصوص أحداث مباراة السوبر التي أقيمت الخميس الماضي بين الأهلى والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى، إيقاف كل من: محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

كما قررات إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وأجاى لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

كما قررت اللجنة، تغريم كل من ناديي الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه، وقررت أيضاً، منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.