شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "أبو ظبى": لم نقدم أى لقطات أو صور لأى أحد عن أحداث مباراة السوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعجب يعقوب السعدى، رئيس قناة أبو ظبى الرياضية، عن إقتحام اسم القناة في بيان الاتحاد المصرى لكرة القدم عقب العقوبات التى صدرت ضدد لاعبى الأهلى والزمالك في مباراة السوبر المحلى.

وقال يعقوب السعدى، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر: "أندهش من إقحام اسم أبوظبي الرياضية فيما يدور من سجال حول عقوبات للاعبي الأهلي والزمالك بعد لقاء السوبر، قولا واحدا لم نقدم أي لقطات أو صور أو شرائط لأي أحد عن المباراة أو ما حدث فيها، ولم يطلب منا أحد هذا الطلب، ما تريدونه عرضناه على الهواء ولسنا طرفا في الأحداث".

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها أمس السبت بخصوص أحداث مباراة السوبر التي أقيمت يوم الخميس الماضي بين فريقي الأهلي والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي ما يلي على ضوء الإطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة:

إيقاف كل من: محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر اداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

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إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجونيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.

منع السيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.