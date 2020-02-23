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الأهلي يصدر بيانا بعد قليل للرد على قرارات لجنة الانضباط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد مجلس إدارة النادي الأهلي لإصدار بيان بعد قليل للرد على قرارات لجنة الانضباط بعد أحداث مباراة السوبر أمام الزمالك. ويعقد مجلس الأهلي حاليا اجتماعا لمناقشة تداعيات العقوبات التى أصدرتها لجنة الانضباط باتحاد الكرة بشأن أحداث مباراة السوبر، ويناقش الأهلي فى الاجتماع الطارئ الذى دعا له محمود الخطيب رئيس النادي موقف القلعة الحمراء من هذه العقوبات.

 

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري قررت في اجتماعها أمس، بخصوص أحداث مباراة السوبر التي أقيمت الخميس الماضي بين الأهلى والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى، إيقاف كل من: محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم، وإيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وأجاى لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، كما قررت اللجنة، تغريم كل من ناديي الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه، وقررت أيضاً، منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

 

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