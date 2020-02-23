الأهلي يرفض عقوبات الانضباط.. ويشكو الجنايني للفيفا

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رفض جميع العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط بحق القلعة الحمراء بشأن مباراة كأس السوبر المحلي أمام الزمالك مساء الخميس الماضي لعدم إخطار الأهلي باللائحة الخاصة باللجنة بجانب أنها عقوبات غير عادلة.

وأكد مجلس الأهلي أن العقوبات تخالف لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لأنها عقوبة انتقامية وحرمت لاعب من استكمال الموسم الحالي بدون التحقيق معه بجانب أن القناة الناقلة نفت تسليم أي مقاطع فيديو.

وقرر مجلس الأهلي تقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة

القدم "فيفا" ضد عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة بالاحتفال مع لاعبي الفريق المنافس في الممر المؤدي لغرف الملابس.وأعلن المجلس التصعيد لكافة الجهات الدولية بشأن عقوبات السوبر بجانب شكوى المسؤول الذي يقوم بسب النادي الأهلي ومسؤوليه بشكل مستمر دولياً.وتحفظ مجلس الأهلي على تصريحات أعضاء لجنة اتحاد الكرة ومقاطعتها وعدم تحملها المسؤولية.