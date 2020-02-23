الأهلي يخاطب أبوظبي للحصول على شرائط مباراة السوبر

طلب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب من قنوات أبوظبي الرياضية الحصول على شرائط مباراة كأس السوبر المصري أمام الزمالك يوم الخميس الماضي بالعاصمة الإماراتية أبوظبي. المصري أمام الزمالك يوم الخميس الماضي بالعاصمة الإماراتية أبوظبي. وأعلن يعقوب السعدي رئيس قنوات أبوظبي الرياضية تلقيه رسالة من محمد مرجان مدير النادي الأهلي للمطالبة بالحصول على الشرائط لمعرفة المخطئ في الاشتباكات الخاصة بين لاعبي الفريقين.

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