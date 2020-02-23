«أزمة جديدة في قمة الغد» .. الزمالك يقرر عدم استكمال مباريات الدوري

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بالاجماع عدم استكمال مباريات الدوري في ظل وجود اللجنه الخماسيه غير الشرعيه برئاسه عمرو الجنايني. وكانت لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري وقعت عقوبة على مرتضى منصور على خلفية أحداث الشعب التي وقعت بكأس السوبر المصري بإيقافه 3 مباريات وتغريمه ماليًا بمبلغ 200 ألف جنيه. الشعب التي وقعت بكأس السوبر المصري بإيقافه 3 مباريات وتغريمه ماليًا بمبلغ 200 ألف جنيه. وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أعلن في وقت سابق أنه في حالة إيقافه من قبل لجنة الانضباط سينسحب مباشرةٍ من إيقافه من قبل لجنة الانضباط سينسحب مباشرةٍ من الدوري المصري يذكر ان الزمالك يصطدم بغريمه التقليدي الأهلي غدًا الاثنين في السابعة ونصف مساءًا في إطار منافسات الدوري الممتاز.

يذكر أن اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، قد تولت مهامها عقب اخفاق المنتخب الوطني الأخير في بطولة الأمم الإفريقية الصيف الماضي.

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