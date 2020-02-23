سيف عيسى يمثل مصر بأولمبياد طوكيو في منافسات التايكوندو

تأهل سيف عيسى لاعب المنتخب المصري للتايكوندو إلى دورة الألعاب الأولمبية بعد فوزه في مباراة نصف النهائي بالتصفيات الإفريقية المؤهلة للأولمبياد والمقامة حاليا في مدينة الرباط المغربية.

وحجز سيف بطاقته الأولمبية بعد فوزه في نصف النهائي على لاعب تونس القوي تونس فيراس كاتوسي بنتيجة ٣-١ وكان عيسى قد صعد لنصف النهائي بعد فوزة في مباراة ربع النهائي على لاعب بوتسوانا ايميستو ساموتشودزو بنتيجة 17-9، والمقامة حاليا في مدينة الرباط المغربية.وحجز سيف بطاقته الأولمبية بعد فوزه في نصف النهائي على لاعب تونس القوي تونس فيراس كاتوسي بنتيجة ٣-١ وكان عيسى قد صعد لنصف النهائي بعد فوزة في مباراة ربع النهائي على لاعب بوتسوانا ايميستو ساموتشودزو بنتيجة 17-9،

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