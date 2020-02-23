طاقم حكام قمة الدوري يصل القاهرة

وصل طاقم حكام قمة الأهلي والزمالك غدا بالدوري إلى القاهرة منذ قليل، تمهيدا لإدارة المباراة المرتقبة.
وأعلن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم الحكام الليتواني الذي سيدير اللقاء على
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