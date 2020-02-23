مدير تسويق الجبلاية: الشركة الراعية لم تخاطبنا..والجنايني لم يظهر بشعار أي بنك

نفى حمادة زاهر مدير التسويق باتحاد الكرة الأخبار التي تحدثت عن إرسال الشركة الراعية لاتحاد الكرة، والبنك الراعي الرئيسي لكأس السوبر المصري، خطابا للاتحاد للاعتراض على ظهور عمرو الجنايني رئيس مجلس الإدارة بشعار بنك آخر على منصة تسليم

كأس السوبر بملعب محمد بن زايد بأبوظبي.وأوضح زاهر أن الجنايني لم يظهر من الأساس على المنصة أو خلال المراسم الرسمية لتسليم الكأس والميداليات بشعار البنك الذي يعمل به رئيسا تنفيذيا، وبالتالي لماذا ترسل الشركة الراعية خطابا للإعتراض على واقعة لم تحدث من الأساس.وشدد على أن الواقعة مختلقة في ظل حملة مغرضة للنيل من الاتحاد ومسئوليه للضغط عليهم، مكررا أن رئيس الاتحاد لم يظهر بالشعار خلال المراسم الرسمية مطلقا، وعلى الجميع مراجعة الصور والفيديوهات التي تنسف هذه الشائعات من أساسها.