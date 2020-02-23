يعقوب السعدي يرد على الاتهامات الموجهة لقناة أبوظبي في أحداث السوبر المصري

رد الإعلامي يعقوب السعدي على الاتهامات التي تم توجيهها لقناة أبوظبي الرياضية ، في أحداث مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، وخصوصًا بعد إعلان عقوبات اتحاد الكرة المصري .

وقال يعقوب السعدي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي تويتر: " اندهش من

اقحام اسم قناة أبوظبي الرياضية في ما يدور من سجال حول عقوبات للاعبي الاهلي والزمالك بعد لقاء السوبر قولا واحدا لم نقدم اي لقطات او صور او شرائط لاي احد عن المباراة او ما حدث فيها ولم يطلب منا احد هذا الطلب ما تريدونه عرضناه على الهواء ولسنا طرفا في الاحداث " .

وشهدت مباراة السوبر المصري الأخير والتي أقيمت بدولة الإمارات، أحداث شغب بين لاعبي الأهلي والزمالك، وأصدر اتحاد الكرة عقوبات على إدارة الناديين و اللاعبين بناءً على فيديوهات قدمتها الشركة المنتجة للمباراة .