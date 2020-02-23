كروكيه سموحة يتغلب على الجزيرة ويتأهل لنهائى الكأس

تغلب فريق سموحه للكروكيه علي فريق الجزيرة بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الدور قبل النهائى لكأس مصر للفردي وتأهل الفريق للمباراة النهائية المقرر إقامتها في السابع من مارس المقبل.
كما تأهل الفريق الي الدورة المجمعةبعدما حقق سلسلة من النتائج متميرة صعدت به إلى نهائيات بطولة الدورى العام.
لاعبي الفريق يضم فريق الرجال اللاعبين: خالد ثروت سليم، مصطفي محمود عيسي، ياسر ابراهيم عمار، إيهاب محمد عادل، شريف عمادالطراهوني، خالد انور احمد، احمد هشام بدر، نجيب حسام نجيب، كريم ياسر عمار، ادهم خالد ثروت، خالد انور احمد.
ويضم فريق السيدات اللاعبات: مروة مصطفى يوسف، نادين احمد المنوفي، داليا احمد علام، روان الكرارجي، ميرنا احمد الصبروتي، نادين خالد ثروت، نورين وائل عزيز. الجهاز الفنى للفريق: المدير الفني، احمد السجيني، المدير الإداري صبري زين
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