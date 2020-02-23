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أوباميانج يزاحم جيمي فاردي على لقب هداف الدوري الإنجليزي

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نجح إيميريك أوباميانج مهاجم فريق أرسنال في معادلة جيمي فادري لاعب ليستر سيتي في صدارة هدافي للموسم الجاري .

وكان جيمي فادري مهاجم ليستر سيتي يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفًا، إلا أن أوباميانج

صاحب الـ 15 هدفًا استطاع أن يعادل رقم فاردي بعدما سجل ثنائية أمام إيفرتون ليتساوي مع فادري في صدارة الهدافين حتى الأن بالبريميرليج.

ويحل الأرجنتيني سيرجيو أجويرو في ثالثًا بترتيب

هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفًا، فيما يحل داني إنجز لاعب ساوثهامبتون رابعًا برصيد 15 هدفًا.

ويتقاسم الثنائي محمد صلاح نجم وراشفوارد لاعب مانشستر يونايتد المركزين الخامس والسادس برصيد 14 هدفًا لكل منهما.

يذكر أن أرسنال يتقدم على إيفرتون في المباراة التي تقام بينهما حاليًا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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