آرسنال يمضغ حلوى إيفرتون المُرة بمساعدة أوباميانج ولينو

حقق آرسنال فوزه الثاني على التوالي في البريميرليج، بعد انتصاره المثير 3-2 على ضيفه إيفرتون، مساء اليوم الأحد 23-2-2020، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.

ورفع أرسنال رصيده إلى 37 نقطة في المركز التاسع، في حين تجمد رصيد إيفرتون، الذي تلقى خسارته الحادية عشر في البطولة هذا الموسم والأولى منذ أكثر من شهر ونصف الشهر، عند 36 نقطة في المركز الحادي عشر.

وقد يكون الصراع على المركز الخامس هاماً هذا الموسم، بحال فشل مانشستر سيتي باستئناف قرار استبعاده سنتين عن المسابقات الاوروبية بسبب مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف.

وافتتح “دومينيك كالفرت-لوين” التسجيل بعد مرور 50 ثانية فقط من صافرة البداية بعد أن شتت المدافع البرازيلي دافيد لويز كرة خاطئة من ركلة ثابتة لايفرتون، ارتقى لها الانجليزي عالياً مسدداً برجله على يمين الحارس الالماني بيرند لينو.

وسجل ارسنال الذي حقق فوزاً بهدف نظيف على مضيفه اولمبياكوس اليوناني الخميس في ذهاب الدور الـ32 من يوروبا ليج، هدف التعادل عن طريق “ايدي نكيتيا” الذي تابع بطريقة رائعة “على الطائر” عرضية البديل “بوكايو ساكا” الى داخل المنطقة (27).

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ومنح اوباميانج التقدم لفريق المدرب الاسباني “ميكيل ارتيتا”، عندما وصلته كرة بيينة طويلة من لويز، استلمها على مشارف المنطقة الى الداخل قبل أن يتابعها زاحفة بيمناه في الزاوية اليسرى (33)، رافعاً رصيده الى 17 هدفا في الدوري ليصبح في الصدارة بالتساوي مع جايمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

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الا ان البرازيلي ريتشارليسون أبى الا ان يدخل الفريقان الى الاستراحة بالتعادل عندما تابع كرة سقطت أمامه من رأسية لزميله الكولومبي ييري مينا (45+4).

وبدأ الشوط الثاني كما الاول وشهد تسجيل هدف في الدقيقة الاولى لكن هذه المرة لأصحاب الارض عن طريق اوباميانج الذي تابع برأسه عرضية عن الجهة اليمنى من العاجي “نيكولا بيبي” بعد 23 ثانية فقط على انطلاقه (46).