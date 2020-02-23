بعد مرور عام .. روبيرتسون يعتذر لميسي على فعلته في مباراة “الريمونتادا”

قدم ظهير نادي ليفربول “أندي روبيرتسون” اعتذاره، لمهاجم برشلونة “ليونيل ميسي“، بعد ما يقارب العام على مباراة الريدز ضد البلاوجرانا، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتفوق ليفربول على البارسا في مواجهتي نصف النهائي، بعد مباراة الريمونتادا الشهيرة على ملعب الأنفيلد، والفوز برباعية نظيفة، بعد التأخر بثلاثة أهداف في ملعب كامب نو.

وشهدت مباراة العودة في الأنفيلد، لقطة شهيرة جمعت لاعب هال سيتي السابق، مع أفضل لاعبي العالم، بعدما قام الاسكتلندي بمساعدة زميله البرازيلي “فابينيو” بعرقلة ليو، دون أن يحتسب الحكم أية مخالفة، مما دفع روبيرتسون لوضع يديه على رأس ميسي، وهو ما سبب الكثير من الغضب للبولجا، الذي أخذ يطلق الشتائم والسُباب في وجه الاسكتلندي.

وعبر أندرو خلال حوار أجراه مع صحيفة “ديلي ميل” أن هذه اللقطة، هي الشيء الوحيد الذي يندم عليه خلال مسيرته الاحترافية، موضحًا أنه لو رجع به الأمر لما قام بالفعل ذاته مع الأرجنتيني.

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وصرح روبيرتسون قائلاً “عندما أنظر إلى الوراء لا أشعر بالأسف لأي شيء إلا تلك اللحظة مع ميسي، وهي اللقطة الوحيدة التي ندمت عليها، أنا لا أحب رؤيتها، انا آسف لذلك، هذا ليس أنا كشخص، هذه ليست شخصيتي، اقدم كل احترامي له ولبرشلونة”.

وعلل روبيرتسون ما فعله بالحماس الزائد عن الحد، مشيرًا إلى أن جميع نجوم ليفربول دخلوا المباراة، برغبة عارمة في تعويض نتيجة مباراة الذهاب، ولعبوا كل دقيقة بالكثير من الحماس والتفاني.