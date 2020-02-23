أهداف مباراة آرسنال وإيفرتون فى الدوري الإنجليزي

حقق آرسنال فوزه الثاني على التوالي في البريميرليج، بعد انتصاره المثير 3-2 على ضيفه إيفرتون، مساء اليوم الأحد 23-2-2020، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.

ورفع أرسنال رصيده إلى 37 نقطة في المركز التاسع، في حين تجمد رصيد إيفرتون، الذي تلقى خسارته الحادية عشر في البطولة هذا الموسم والأولى منذ أكثر من شهر ونصف الشهر، عند 36 نقطة في المركز الحادي عشر.

وبادر إيفرتون بالتسجيل بعد مرور 50 ثانية فقط على انطلاق المباراة، عبر لاعبه الشاب “دومينيك كالفيرت ليوين” من مقصية هوائية رائعة، لكن أرسنال تعادل عن طريق الصاعد إدوارد نيكيتاه في الدقيقة 27.

وأحرز النجم الجابوني الدولي “بيير إيميريك أوباميانج” الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة 33، لكن ريتشارليسون أدرك التعادل لإيفرتون في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وواصل أوباميانج تألقه، بعدما أحرز هدف الفوز الثمين لأرسنال في الثواني الأولى من عمر الشوط الثاني برأسية جميلة، ليمنح الفريق اللندني ثلاث نقاط ثمينة.

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ويتقاسم أوباميانج صدارة ترتيب هدافي البطولة هذا الموسم، برصيد 17 هدفاً، مع جيمي فاردي نجم فريق ليستر سيتي.

ويأمل أوباميانج في الاحتفاظ بلقب هداف الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي، عقب تتويجه في الموسم الماضي بجائزة (الحذاء الذهبي) التي يتم منحها لأفضل هداف في المسابقة العريقة، بالاشتراك مع النجمين المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني ثنائي فريق ليفربول، بعدما سجل كل منهما 22 هدفا.