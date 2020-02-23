تركي آل الشيخ يشحن الأهلي على الاتحاد المصري

حث مالك نادي ألميريا الإسباني ووزير الترفيه في السعودية “تركي آل الشيخ” إدارة النادي الأهلي على تقديم شكوى رسمية في الاتحاد المصري لكرة القدم إلى الاتحاد الدولي “فيفا” لتقليص العقوبة القاسية وغير المنطقية التي وُقعت ليلة أمس السبت على المهاجم الجديد للفريق “محمود كهربا” بعد أحداث مباراة كأس السوبر المصري 2019.

وتحجج الاتحاد المصري لكرة القدم بأن محمود كهربا هو مَن بدأ بالتعدي على ظهير الزمالك “عبد الله جمعة”، كما حاول التعدي على حكم مباراة كأس السوبر المصري بعد طرده.

واتهمت لجنة الإنضباط والأخلاق التابعة للاتحاد المصري “محمود كهربا” بالتسبب في كل المشاكل التي وقعت بين لاعبي الفريقين عقب انتهاء المباراة بفوز الزمالك بفارق ركلات الجزاء، حيث ظهر عليه التحفز ضد لاعبي الزمالك منذ مشاركته خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، وكانت البداية باشتباكه مع “طارق حامد”.

ورفضت إدارة الأهلي العقوبات الموقعة على الثلاثي “محمود كهربا وجونيور أجايي وياسر إبراهيم”، ودعا رئيس مجلس إدارة النادي “محمود الخطيب” لإنعقاد الجمعية العمومية لبحث تلك المستجدات اليوم الأحد، قبل خوض الفريق لمباراة القمة أمام الزمالك في الدوري المحلي يوم غد الاثنين 24-2-2020.

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وخلال اجتماع محمود الخطيب ومجلس إدارة الأهلي، خرج تركي آل الشيخ ليستنكر قرار إيقاف كهربا لهذه المدة الطويلة، مشيرًا إلى أن الاتحاد المصري قام بتفصيل قانون خاص لردع محمود كهربا الذي تسبب انتقاله إلى الأهلي في حدوث غليان حقيقي داخل أروقة نادي الزمالك.

وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك “ماذا يعني إيقاف كهربا لآخر الموسم؟ بأي قانون؟ هناك شيء اسمه فيفا ومحكمة التحكيم الرياضية (كاس)”.

تجدر الإشارة إلى تغريم محمود كهربا مبلغ 100 ألف جنيه مثله مثل لاعب الزمالك إمام عاشور وإداري الزمالك “أحمد زاهر” وجميعهم تقرر إيقافهم عن ممارسة أي نشاط رياضي محلي حتى نهاية موسم 2020/2019.

وكان محمود كهربا قد انضم لصفوف الأهلي قبل بدء الميركاتو الشتوي 2020 بعد فسخ تعاقده مع نادي ديسبورتيفو آفيش البرتغالي الذي مثله في بضع مباريات خلال النصف الأول من الموسم الجاري، بعد رحيله بالمجان عن الزمالك، وفقًا لنسخة العقد التي بحوزته من تعاقده السابق مع مجلس إدارة النادي بقيادة مرتضى منصور.