الاتحاد المصري يُبرر عقوبة كهربا ويُعلن جاهزيته لأي مُسألة قانونية

برر الاتحاد المصري لكرة القدم عقوبة إيقاف مهاجم الأهلي “محمود كهربا” في بيان رسمي، نشره مساء اليوم الأحد 23-2-2020، يؤكد فيه صحة المواد الفيلمية التي تحصلت عليها لجنة الإنضباط والأخلاق التابعة للاتحاد قبل إتخاذ القرارات التي أعلنت أمس السبت بخصوص أحداث مباراة كأس السوبر المصري التي استضافتها عاصمة الإمارات “أبو ظبي” وشهدت مشادات حادة بين لاعبي الزمالك والأهلي.

وتعرض الاتحاد المصري لانتقادات لاذعة من جماهير وإدارة النادي الأهلي بسبب العقوبة القاسية التي وُقعت على محمود كهربا بإيقافه عن لعب أي مباراة محلية حتى نهاية هذا الموسم، بالإضافة إلى تغريم وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وجونيور أجايي، وتجاهل إيقاف لاعبين من الزمالك شاركوا في المهزلة التي وقعت عقب نهاية المباراة أمثال يوسف أوباما وطارق حامد وحازم إمام.

ورد الاتحاد المصري على اتهامه بالإنحياز للزمالك، قائلاً في بيان رسمي “يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن لجنة الانضباط والأخلاق قد استندت في قراراتها بشأن مباراة كأس السوبر المصري إلى مواد فيلمية رسمية التقطتها كاميرات الشركة الناقلة للمباراة والمتعاقدة مع الاتحاد الإماراتي لكرة القدم”.

وأضاف “تسلم مندوبو الاتحاد المصري (بشكل رسمي) هذه المواد الفيلمية، بعد تكليفهم بمتابعة عمل تقنية VAR التي طبقت في المباراة من خلال 16 كاميرا غطت كافة جوانب الملعب ومن كل الزوايا”.

وأتم الاتحاد المصري “نحتفظ بكل هذه المواد الفيلمية ومستندات تسلمها بشكل رسمي من الجهة المختصة وعلى أتم الاستعداد لإطلاع أي من طرفي المباراة عليها للتأكد من صحتها وما ورد بها”.