لاتسيو يقتنص فوزاً ثميناً ويواصل الضغط على يوفنتوس

حقق لاتسيو فوزاً ثميناً خارج ملعبه على جنوى بثلاثة أهداف مقابل هدفين الأحد في إطار المرحلة الخامسة والعشرين من دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.



وأتت أهداف لاتسيو عبر آدم ماروسيتش من مونتينيغرو (2) وتشيرو إيموبيلي (51) ودانيلو كاتالدي (71)، بينما سجل لجنوى فرانشيسكو كاساتا (57) والمخضرم دومينيكو كريشيتو (90).



ورفع لاتسيو رصيده إلى 59 نقطة، معيداً الفارق مع يوفنتوس المتصدر وبطل المواسم الثمانية الماضية إلى نقطة واحدة فقط (59 مقابل 60)، غداة فوز الأخير بصعوبة أيضاً على مضيفه سبال بنتيجة 2-1.



وحقق القطب الثاني للعاصمة الإيطالية فوزه الرابع في مبارياته الخمس الأخيرة والثامن عشر في 25 مباراة في الدوري هذا الموسم.



وأبقى لاتسيو سجله خالياً من الهزيمة للمباراة العشرين على التوالي في "سيري أ". وتعود خسارته الأخيرة إلى 25 أيلول/سبتمبر 2019 عندما سقط أمام إنتر ميلان صفر-1 على ملعب الأخير جوزيبي مياتسا.



ويبحث لاتسيو عن لقبه الثالث في الدوري الإيطالي والأول منذ عام 2000. وعلّق مدربه سيموني إنزاغي على امكان تتويجه في نهاية الموسم بالقول "هنا علينا أن ننافس ضد يوفنتوس وإنتر".



وأضاف "نحن نقدم أمراً استثنائياً. اللاعبون يدركون ذلك (...) نحن ضمن المنافسة وسنحاول أن نقاتل" من أجل إحراز اللقب.



واحتاج لاتسيو إلى أقل من دقيقتين لهز شباك مضيفه اليوم، بعد تمريرات متبادلة بين لاعبيه وصلت في نهايتها الكرة إلى ماروسيتش الذي روضها وسددها بيمناه في سقف حارس مرمى جنوى ماتيا بيرين (2).



وعزز إيموبيلي النتيجة للاتسيو بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة على يسار حارس جنوى (51).



ورفع إيموبيلي رصيده في صدارة ترتيب لائحة هدافي البطولة إلى 27 هدفاً، ليعيد الفارق مع صاحب المركز الثاني البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس إلى ستة أهداف.



وقلص كاساتا الفارق لجنوى بتسديدة صاروخية من على مشارف منطقة الجزاء عجز الحارس الألباني توماس ستراكوشا عن التصدي لها (57).



وأعاد البديل كاتالدي الفارق إلى هدفين لصالح لاتسيو، من ركلة حرة مباشرة في الزاوية العكسية لبيرين (71).



واحتسب الحكم فابيو ماريسكا ركلة جزاء لجنوى اثر لمسة يد على البديل مانويل لاتزاري بعد العودة لتقنية المساعدة بالفيديو ("في ايه ار") سددها كريشيتو بيساره على يسار الحارس (90).



وبقي رصيد جنوى الذي تلقى خسارته الـ13 في 25 مباراة، عند 22 نقطة في المركز 18.