رياضة | أهداف مباراة آرسنال و إيفرتون في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة آرسنال و إيفرتون في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق آرسنال على ضيفه إيفرتون، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما باستاد الإمارات، في إطار منافسات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

أحرز أهداف آرسنال كل من إدوارد نيكيتاه وبيير إيميريك أوباميانج "هدفين" في الدقائق 27، 33 و46، فيما سجل كالفيرت ليوين وريتشارليسون هدفي إيفرتون في الدقائق 1 و(45+4).

ورفع آرسنال رصيده إلى 37 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند 36 نقطة بالمركز الحادي عشر.