رياضة | الصفاقسي يفوز بثنائية على شبيبة القبائل في الدوري التونسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصفاقسي يفوز بثنائية على شبيبة القبائل في الدوري التونسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل الصفاقسي نتائجه الجيدة في الفترة الأخيرة، بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي، عقب فوزه الصعب 2 / 1 على ضيفه شبيبة القبائل.

وبادر الصفاقسي بالتسجيل مبكرا عبر محترفه النيجيري كيجسلاي إيدوه في الدقيقة الثالثة، غير أن شبيبة القيروان سرعان ما أدرك التعادل في الدقيقة 13 عن طريق لؤي دحنوس، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 - 1.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، بعدما أحرز المحترف السنغالي إبراهيما تانديا الهدف الثاني للصفاقسي في الدقيقة 50 من ركلة جزاء، فيما عجز شبيبة القيروان عن إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء.

وارتفع رصيد الصفاقسي إلى 34 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثاني في جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد شبيبة القيروان، الذي تلقى خسارته الثانية عشر في البطولة هذا الموسم والرابعة على التوالي، عند 12 نقطة في المركز الثاني عشر (الثالث من القاع).