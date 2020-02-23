رياضة | القمة 119.. التاريخ يرجح كفة الأهلي أمام الزمالك في فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القمة 119.. التاريخ يرجح كفة الأهلي أمام الزمالك في فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتضن ستاد القاهرة الدولي مباراة "القمة 119" التي ستجمع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك مساء الاثنين 24 / 2 / 2020، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019 / 2020.

ويتطلع فريق الأهلي لمواصلة انتصاراته وحصد 3 نقاط جديدة على حساب غريمه التقليدي والابتعاد بصدارة الدوري الممتاز بالموسم الحالي، بينما يسعي فريق الزمالك لتأكيد تفوقه على المارد الأحمر في المباراة الثانية على التوالي بعدما تغلب عليه 4/3 بركلات الترجيح في مباراة السوبر التي جمعتهما الخميس الماضي.

يتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ31 نقطة.

وتحمل مباراة الأهلي ضد الزمالك يوم الاثنين، المواجهة الرسمية رقم 15 بين "القطبين" خلال شهر "فبراير"، حيث سبق والتقى الفريقان في 14 مباراة بهذا الشهر طوال تاريخ مواجهاتهما، فاز المارد الأحمر في 5 مباريات، بينما فاز الفارس الأبيض في 3 مباريات، وتعادل الفريقين في 6 مباريات.

التقى الأهلي مع الزمالك في 9 مباريات خلال شهر "فبراير"، فاز كل فريق في 3 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات أخرى، بينما التقى الفريقان في مباراتين بكأس السوبر خلال هذا الشهر، انتهت المباراتين بالتعادل وحسم كل فريق اللقب مرة بركلات الترجيح.

بينما تقابل الفريقان مرتين في دوري منطقة القاهرة خلال شهر فبراير، فاز الأهلي في مباراة وحسم الزمالك نتيجة المباراة الأخرى، بينما التقى القطبان في مباراة بكأس السلطان حسين وانتهت بالتعادل.

وجاءت نتائج المباريات الرسمية بين الأهلي ضد الزمالك في شهر "فبراير" كالتالي:-

- 22 فبراير 1935: فاز الأهلي على الزمالك 2-1 في دوري منطقة القاهرة

- 19 فبراير 1937: تعادل الأهلي مع الزمالك 1-1 في بطولة كأس السلطان حسين

- 25 فبراير 1938: اكتسح الأهلي غريمه الزمالك 5-1 في بطولة دوري منطقة القاهرة.

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- 22 فبراير 1953: حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بالدوري

- 20 فبراير 1959: فاز الأهلي 2-0 على الزمالك في بطولة الدوري الممتاز.

- 3 فبراير 1961: فاز الزمالك على الأهلي 3-1 في بطولة الدوري الممتاز

- 12 فبراير 1967: تغلب الزمالك على الأهلي بهدف دون مقابل في الدوري الممتاز.

- 24 فبراير 1989: حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة القمة بين "القطبين" بالدوري.

- 5 فبراير 1993: فاز الزمالك على الأهلي بهدف مصطفي نجم بالدوري الممتاز

- 27 فبراير 1996: انتهت مباراة القمة بين الفريقين في الدوري بالتعادل السلبي.

- 12 فبراير 2005: فاز الأهلي 3-0 على الزمالك في الدوري الممتاز.

- 9 فبراير 2016: تغلب الأهلي على الزمالك 2-0 في الدوري الممتاز.

- 10 فبراير 2017: انتهت "القمة" بالتعادل السلبي في السوبر، وحسمها الأهلي بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح.

- 20 فبراير 2020: تعادل الأهلي مع الزمالك سلبيًا في السوبر، وحسم الفارس الأبيض اللقب بنتيجة 4 -3 بركلات الترجيح.