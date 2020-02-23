رياضة | الصيد يهزم دسوق ويتصدر المجموعة الثامنة مع كفر الشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصيد يهزم دسوق ويتصدر المجموعة الثامنة مع كفر الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغلب فريق صيد المحلة بقيادة طارق السعيد علي فريق دسوق في المباراة التي جمعتهما اليوم في ختام الجولة 20 بالمجموعة الثامنة لدوري القسم الثالث والتي أقيمت عصر اليوم علي ملعب نادي سمنود.

وفاز الصيد علي دسوق بهدفين مقابل هدف عن طريق محمد الدسوقي واسلام الحاوي، ليرتفع رصيد للنقطة 47 متناصفا الصدارة مع كفر الشيخ، وتجمد رصيد دسوق عند النقطة 22 في المركز الثامن.

ترتيب المجموعة



1 - كفر الشيخ 47 نقطة

2- صيد المحلة 47 نقطة

3- عثماثون 41 نقطة

4- الحامول 37 نقطة

5- سمنود 35 نقطة

6- سبورتنج كاسل 28 نقطة

7- شباس الشهداء 25 نقطة

8-دسوق 22 نقطة

9- مطوبس 22نقطة

10- بلطيم 20 نقطة

11- الزعفران 19 نقطة

12- سيدي سالم 17نقطة

13- اتحاد بسيون 17 نقطة

14- الحنفي 6 نقاط