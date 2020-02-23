رياضة | عاجل.. مفاجأة نارية في قائمة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مفاجأة نارية في قائمة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، ضم جميع لاعبى الفريق الأبيض لمعسكر الفريق استعدادًا لمواجهة الأهلى، فى اللقاء المقرر له غدًا، الإثنين، على استاد القاهرة الدولى، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع بالدورى الممتاز.

وقرر المدرب الفرنسي تواجد جميع لاعبى الزمالك ومن بينهم المصابون واللاعبين الذين تعرضوا لعقوبة إيقاف من قبل لجنة الانضباط لتجهيز الجميع للاستعانة بجهودهم فى المرحلة المقبلة خاصة إن الفريق الأبيض يرتبط بمواجهة هامة أيضا يوم الجمعة القادمة، وذلك مع الترجى التونسى، فى ذهاب دور الثمانية بدورى أبطال إفريقيا.

ودخل الزمالك فى الوقت الحالى لدخول معسكره المغلق استعدادا لقمة الدورى وكان عددا من لاعبى الفريق الأبيض قد تعرضوا لعقوبة الإيقاف من قبل لجنة الانضباط على خلفية كأس السوبر المصرى الذى جمع الزمالك مع الأهلى فى الإمارات والذى انتهى بفوز الفريق الأبيض بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.