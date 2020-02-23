رياضة | خالد بيومي يحرج اتحاد الكرة بمفاجأة مدوية بشأن عقوبات الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد بيومي يحرج اتحاد الكرة بمفاجأة مدوية بشأن عقوبات الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد خالد بيومي، المحلل الرياضي بقناة أبوظبي الرياضية، أن القناة الإماراتية لم تسلم اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم، أي فيديوهات خاصة بمباراة الأهلي والزمالك بالسوبر المصري.

وكتب بيومي عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" :"اللجنة الموقتة في حيثيات العقوبات لماتش السوبر أكدت انها استندت الي شريط المباراة وبعض اللقطات المعينة التي استلمتها بشكل رسمي من الجهة الناقلة".

وتابع:"بسؤالي لرئيس القنوات يعقوب السعدي اكد لي انه لم يعطي أي مسؤول في اللجنة لا شريط ولا لقطات ولذا هذا البند عاري تمامًا من الصحة".

وأعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة سيد بنداري، عن عقوبات مباراة الأهلي ضد الزمالك، بكأس السوبر المصري.

وشهدت مباراة السوبر المصري، أحداثًا خارجة عن الإطار الرياضي عقب نهايتها، والتي شاهدها جميع متابعي كرة القدم حول العالم، من لاعبي الفريقين والاشتباكات بالألفاظ والأيدي.

وعقدت اللجنة اجتماعًا منذ الساعات الأولى مساء أمس، والتي امتدت لعدة ساعات متواصلة للبت في أمر أحداث مباراة القمة المصرية على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

كما قامت اللجنة بالاطلاع على تقرير حكم المباراة النرويجي، من أجل الفصل في الأحداث وإعلان العقوبات.

وكان الزمالك توج بلقب كأس السوبر المصري على حساب الأهلي، بعد الاحتكام لركلات الجزاء الترجيحية، بنتيجة 4-3، بالمباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي الإماراتية.

وجاءت العقوبات الموقعة كالآتي:-

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1- إيقاف كل من : محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر اداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

2- إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

3- إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

4-إيقاف كل من ياسر إبراهيم وأجاي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

5-تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.

6-منع مرتضى منصور من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.