هل يكون طواف الدراجات فاتحة تقارب بين إسرائيل والإمارات

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بعد زيارة مسؤولين سياسيين فريق دراجات إسرائيلي يشارك في منافسات طواف الإمارات للدراجات الهوائية

في إشارة إلى التقارب بين إسرائيل ودول عربية خليجية، يشارك فريق إسرائيلي في طواف الإمارات للدراجات الذي يعتبر أكبر سباق للدراجات الهوائية في الشرق الأوسط، وأعرب الفريق عن أمله بأن تكون هذه الخطوة فاتحة تقارب بين البلدين.

شارك فريق اسرائيلي للمرة الأولى في طواف الإمارات للدراجات الهوائية، على الرغم من أن الدولتين لا تربطهما أي علاقة دبلوماسية. وقال فريق الأكاديمية الإسرائيلية للدراجات الهوائية في بيان إن فريق "اسرائيل ستارت آب ناشئين سيدخل التاريخ الأحد عبر مشاركته في طواف الإمارات ليكون أول فريق اسرائيلي يشارك في أكبر سباق للدراجات في الشرق الأوسط".

وقام أعضاء الفريق الإسرائيلي اليوم الأحد (23 شباط/ فبراير 2020) في دبي بالتقاط صور على المسرح وهم يرتدون قمصانا بيضاء وزرقاء اللون قبل بدء الطواف الذي يستمر لأسبوع كامل من 23 وحتى 29 شباط/ فبراير.

وأكد الدراج الاسرائيلي عومر غولدشتاين لوكالة فرانس برس أنه سعيد للغاية لتواجده في الإمارات للمرة الأولى. وقال "أنا سعيد للغاية، إنها بلد لطيف. قدمنا إلى هنا مع فريق جيد"، داعيا كافة الإسرائيليين إلى زيارة الإمارات.

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من جانبه، أكد المالك المشارك للفريق الاسرائيلي أن القدوم إلى دبي يرمز "إلى كيف يمكن أن يكون ركوب الدراجات قوة للانفتاح الدبلوماسي والتقدم"، بحسب بيان نشر أمس السبت.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2018، قام نتانياهو بزيارة رسميّة إلى سلطنة عُمان التي لا تربطها علاقات دبلوماسية معها، والتقى السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

وزارت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية المثيرة للجدل ميري ريغيف مسجد الشيخ زايد في أبوظبي، وقام وزير الاتصالات الإسرائيلي بالقاء كلمة في مؤتمر في دبي.

وبين الدول العربية الـ 22، لا تقيم إسرائيل علاقات دبلوماسية كاملة سوى مع الأردن ومصر. وحصل تقارب بين إسرائيل ودول خليجية في السنوات الأخيرة.