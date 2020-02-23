شكرا لقرائتكم خبر عن يعقوب السعدي: «أبو ظبي» لم تقدم أي لقطات لمباراة السوبر أو يُطلب منها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نفى يعقوب السعدي رئيس قنوات أبوظبي الرياضية، ما أكدته لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري في حيثيات عقوبات كأس السوبر المصري، بشأن الحصول على لقطات خاصة لأحداث اللقاء.

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وأشار «السعدي» في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إلى أن كل ما يريده مسؤولي اتحاد الكرة تم عرضه على الهواء، بينما لم يتم تقديم أي صور أو لقطات أخرى للمواجهة.

وقال السعدي: «اندهش من اقحام اسم أبوظبي الرياضية في ما يدور من سجال حول عقوبات للاعبي الأهلي والزمالك بعد لقاء السوبر».

اختتم: «قولا واحدا لم نقدم أي لقطات أو صور أو شرائط لأي أحد عن المباراة أو ما حدث فيها ولم يطلب منا أحد هذا الطلب ما تريدونه عرضناه على الهواء، ولسنا طرفا في الأحداث».