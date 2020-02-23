شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الزمالك.. الترجي يعزز صدارته للدوري التونسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
فاز فريق الترجي على مضيفه حمام الأنف بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما اليوم /الأحد/ ضمن منافسات الجولة الـ16 للدوري التونسي لكرة القدم.
سجل هدف الترجي محمد على بن رمضان من ضربة جزاء في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول.
وبذلك الفوز رفع الترجي رصيده إلى 44 نقطة ليعزز صدارته لجدول الدوري التونسي، فيما تجمد رصيد فريق حمام الأنف عند 13 نقطة في المركز العاشر.
ويستعد الترجي لمواجهة فريق الزمالك يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل مواجهة الزمالك.. الترجي يعزز صدارته للدوري التونسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.