شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الأهلي.. صن داونز يتأهل لربع نهائي كأس جنوب أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تأهل فريق ماميلودي صن داونز إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس جنوب إفريقيا لكرة القدم، بعد فوزه اليوم،الأحد، على فريق جامعة فال أوف يونيفيرسال بهدفين دون رد، في إطار منافسات دور الـ16 للمسابقة.

سجل هدفي صن داونز، واين أريندس في الدقيقة 52، وباكاماني ماهلامبي في الدقيق 71.

ويستعد صن داونز الجنوب إفريقي لمواجهة الأهلي يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.