شكرا لقرائتكم خبر عن ورحل عمرو فهمي.. عاشق الأهلي الذي تحوّل إلى شوكة في حلق الاتحاد الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

رحل عن عالمنا اليوم الأحد الموافق الثالث والعشرين من فبراير لعام 2020 عمرو مصطفى مراد فهمي، عن عمر يناهز 36 عاماً، بعد صراع مع مرض السرطان.

وُولد الراحل عمرو فهمي في حي الزمالك بالقاهرة في عام 1983، وتخرج من قسم إدارة الأعمال في الإدارة البحرية للعلوم والتكنولوجيا عام 2004 وحصل على ماجيستير الادارة الرياضية من الاتحاد الدولي لكرة القدم، كما نجح في الحصول على دبلومة الفيفا في تسويق كرة القدم عام 2006 وعمل في الكاف منذ عام 2007 وحتى 2018.

وينتمي عمرو فهمي لأسرة أهلاوية عريقة فالجد هو مراد فهمي لاعب الأهلي السابق ومدير الكرة وعضو مجلس إدارة النادي الأحمر في مناسبات سابقة، والذي عمل مدرباً لمنتخب مصر أيضاً وشغل منصب سكرترير الاتحاد الأفريقي، والوالد الذي عُرف بشدة انتمائه للأهلي "مصطفى فهمي" استمر في منصب سكرتير الكاف لمدة زادت عن 28 عاماً.

Advertisements

ويعتبر عمرو فهمي أحد أبرز مؤسسي أولتراس أهلاوي في عام 2006 وأحد أفراده الممزين قبل انتقاله للعمل في الاتحاد الأفريقي "كاف".

وعمل عمرو فهمي في إدارة مسابقات الاتحاد الأفريقي في الفترة من 2007 حتى 2015، منها كأس أمم أفريقيا للمحليين، بالإضافة إلى الاستعانة بخدماته في إدارة بطولة العالم للشباب تحت 20 عاماً في تركيا كذلك أولمبياد ريودي جانيرو 2016، قبل أن يتولى منصب سكرتير عام الكاف في 2017 خلفاً للمغربي هشام العمراني قبل أن يرحل عن منصبه بعد عام ونصف.

وعلى من اعلان الكاف رحيله عن منصبه بسبب أسباب صحية، إلا أن السبب الحقيقي لتجريده من المنصب هو تهديده بكشف المستور داخل جدران الاتحاد الأفريقي والافصاح عن حالات الفشاد والرشاوي لرئيس الاتحاد أحمد أحمد.

ووجه عمرو فهمي عقب رحيله عن منصبه في الكاف قبل عامين، تهمة احتيال مادي بصدد انفاق 474 ألف دولار على سيارات خاصة بأحمد أحمد رئيس الكاف، كذلك الكشف عن وثيقة تتضمن 740 ألف دولار لتمويل شركات الشحن المسئولة عن نقل المعدات الرياضية، بالاضافة إلى رشاوي جنسية تمس عدد كبير من أعضاء الكاف.