شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الانضباط يكشف عن أسباب عقوبات مباراة السوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف سيد بنداري، رئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة عن أسباب التي دفعت اللجنة إلى اتخاذ العقوبات الموقعة على لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث مباراة السوبر بالإمارات.

وصرح بنداري عبر إذاعة أون سبورت «لابد من تحديد مصدر موثق ومعتمد ورسمي ليكون الدليل في إصدار العقوبات حتى لا يشكك به أحد، ولا يمكن الاستناد لمقاطع فيديو جماهيرية، لأنه من الوارد التلاعب بها».

وأشار: «اطلعنا على الشريط الرسمي للمباراة بعد إرساله من هيئة الإعلام بأبوظبي، وتمت الاستعانة أيضا بكاميرات تقنية الـVAR التي تضم 20 شاشة، وبها لقطات لم تتم إذاعتها إلى جانب تقرير الحكم ومنسق عام المباراة الذي قمنا باستدعائه وتحدثنا معه».

وواصل: «رغم ذلك هناك حالات غير واضحة.. مثلا واقعة وليد سليمان تابعناها من أكثر من زاوية، أما واقعة محمود عبدالرازق (شيكابالا) فتم الاستناد لبعض الفيديوهات الجماهيرية، والتقطتها أيضا كاميرات الفار بزوايا معينة».

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وأوضح رئيس لجنة الانضباط «الحكم طرد كهربا بسبب استمرار سوء السلوك، حيث دفع يد الحكم، ورأينا ذلك في تقنية الـVAR، ولكن الحكم لم يكتب في تقريره أن كهربا دفع يده، بل كتب أن لاعب الأهلي تعمد الاستمرار في سوء السلوك».

واستطرد: «اكتشفنا أيضا محاولة كهربا للاعتداء على عبدالله جمعة بعد ركلة الترجيح الأخيرة، كما حاول كهربا الاشتباك مع لاعبي الزمالك، هذا ما ذكره مراقب ومنسق المباراة في تقريرهما».

وعن عقوبة عبدالله جمعة لاعب الزمالك، أشار رئيس لجنة الانضباط «هناك تعمد الإساءة والاستمرار في الإساءة والسلوك الرياضي والاستفزاز الرياضي، ومذكورة في اللائحة.. لا نكره أو نجامل أحدا».

ولفت: «تحديد عدد مباريات الإيقاف يكون بناء على حجم الفعل الذي ارتكبه اللاعب، لقد تعمد عبدالله جمعة استفزاز جماهير الأهلي، أما جونيور أجايي وياسر إبراهيم لم يتعمدا الاستفزاز، بل قالا لجماهير الزمالك إن الأهلي رقم واحد، لذا لا يمكن مساواة لاعب يستفز الجماهير بلاعب اكتفى بمجرد الإشارة».

واختتم رئيس لجنة الانضباط تصريحاته: «الاستئناف ضد عقوبة الإيقاف لنهاية الموسم يكون أمام لجنة الاستئناف، أما الإيقاف 8 مباريات أو العقوبة 200 ألف جنيه أو أقل يكون التظلم أمام لجنة الانضباط».