شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» ينعي عمرو فهمي السكرتير العام السابق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نعى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم«كاف»، وفاة عمرو فهمي السكرتير العام السابق لـ«كاف».
وتوفي عمرو فهمي صاحب الـ37 عاما، عصر اليوم الأحد في القاهرة، بعد صراع قصير مع المرض.
وتقدم الكاف في بيان رسمي، بأصدق التعازي لعائلته وخاصة والديه وزوجته وابنته.
وجاء في البيان: «تلقينا خبر الوفاة الصادم بمشاعر وحزن عميق.. لحظات صعبة، رحم الله روحه».
كانت هذه تفاصيل خبر «كاف» ينعي عمرو فهمي السكرتير العام السابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.