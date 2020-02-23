شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» ينعي عمرو فهمي السكرتير العام السابق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نعى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم«كاف»، وفاة عمرو فهمي السكرتير العام السابق لـ«كاف».

Advertisements

وتوفي عمرو فهمي صاحب الـ37 عاما، عصر اليوم الأحد في القاهرة، بعد صراع قصير مع المرض.

وتقدم الكاف في بيان رسمي، بأصدق التعازي لعائلته وخاصة والديه وزوجته وابنته.

وجاء في البيان: «تلقينا خبر الوفاة الصادم بمشاعر وحزن عميق.. لحظات صعبة، رحم الله روحه».