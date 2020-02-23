شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينعى عمرو فهمي السكرتير العام السابق لـ«كاف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نعى الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة عمرو الجناينى، وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذى، عمرو مصطفى فهمى، السكرتير العام السابق للاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، والذى وافته المنية اليوم الأحد عن عمر 36 عاما.

وتولى عمرو فهمى عددا من المناصب، أبرزها السكرتير العام للكاف، ومدير إدارة البطولات الدولية في الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، ومساعد المنسق العام في أولمبياد ريو دى جانيرو 2016.

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «نعى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والعاملون بالاتحاد وفروعه عمرو مصطفى فهمي، السكرتير العام السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الذي وافته المنية اليوم، سائلين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم والده المهندس مصطفى مراد فهمي السكرتير الأسبق للاتحاد الأفريقي وأسرته وذويه الصبر الجميل.. و«إنا لله وإنا إليه راجعون».