شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة الزمالك، المقرر لها مساء غدٍ، الإثنين، على استاد القاهرة، في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الرابع بمسابقة الدوري الممتاز.

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وبحسب الموقع الرسمي للنادي جاءت قائمة الأهلي كالتالي:

شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، وعلي لطفي، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، ومروان محسن، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، وأليو بادجي، ومحمد مجدي «أفشة»، وعلى معلول، وأحمد الشيخ، وأحمد فتحي، وحسام عاشور، وجيرالدو، ومحمد هاني.

ويتصدر الأهلي قمة الدوري برصيد 45 نقطة، بعد تحقيق العلامة الكاملة بالفوز في 15 مباراة.