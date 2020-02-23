شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غرناطة يفوز على أوساسونا بثلاثية بالدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020 فاز فريق غرناطة على مضيفه اوساسونا 3 /صفر اليوم الأحد في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

Advertisements وسجل المهاجم الفنزويلي داروين ماتشيز الهدفين الأول والثاني لغرناطة في الدقيقتين الرابعة و28 وتكفل الفرنسي ديميتري فولكييه بالهدف الثالث في الدقيقة 41. ورفع غرناطة رصيده إلى 36 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد اوساسونا عند 31 نقطة في المركز الثاني عشر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غرناطة يفوز على أوساسونا بثلاثية بالدوري الإسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.