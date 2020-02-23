شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غرناطة يفوز على أوساسونا بثلاثية بالدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020
فاز فريق غرناطة على مضيفه اوساسونا 3 /صفر اليوم الأحد في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل المهاجم الفنزويلي داروين ماتشيز الهدفين الأول والثاني لغرناطة في الدقيقتين الرابعة و28 وتكفل الفرنسي ديميتري فولكييه بالهدف الثالث في الدقيقة 41.
ورفع غرناطة رصيده إلى 36 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد اوساسونا عند 31 نقطة في المركز الثاني عشر.
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