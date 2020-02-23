ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة نابولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020

تلقى الجهاز الفني لبرشلونة ضربة موجعة، بإصابة سيرجي روبيرتو، الظهير الأيمن للفريق، قبل المواجهة المرتقبة ضد نابولي الثلاثاء المقبل، بذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

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وبحسب الموقع الرسمي للنادي، فإن سيرجي روبيرتو، يُعاني من إصابة عضلية في الفخذ الأيمن، وسيغيب لمدة تتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع.

وقرر كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة، استبعاد روبيرتو من القائمة التي ستسافر إلى إيطاليا لخوض المباراة، الثلاثاء المقبل.

وبهذه الإصابة، ينضم روبيرتو، لقائمة الإصابات التي تضم لويس سواريز، وعثمان ديمبلي، وجوردي ألبا