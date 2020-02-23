كأس العرب للشباب.. السعودية ضد الجزائر بجولة الحسم

شكرا لقرائتكم خبر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

تقام اليوم الجولة الثالثة من منافسات بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عاما، حيث يلتقي ضمن المجموعة الثالثة المنتخب السعودي بنظيره الجزائري عند الساعة 3:30 مساء على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

ويسعى المنتخب السعودي لمواصلة الصدارة، وحجز البطاقة الأولى للدور الثاني بعد أن فاز على فلسطين في الجولة الأولى 4 - 0، وتعادل في الجولة الثانية أمام مصر 2 - 2، فيما يسعى المنتخب الجزائري هو الآخر لمواصلة انتصاراته.

وفي ثاني لقاءات المجموعة على ملعب سعود بن جلوي بالخبر، يخوض المنتخب المصري مباراة سهلة أمام فلسطين، إلا أن الأخير يطمح إلى ترك بصمة في البطولة بعد أن خسر أمام السعودية والجزائر.

Advertisements

يذكر أن المجموعة يتصدرها المنتخب السعودي بأربع نقاط وبفارق الأهداف عن الوصيف المنتخب المصري، فيما يحل الجزائر ثالثا بثلاث نقاط وفلسطين رابعا بدون نقاط.

وضمن المجموعة الرابعة، يلتقي المنتخب السوداني نظيره الإماراتي عند الساعة 3:30 مساء على ملعب نادي الرياض.

ويسعى المنتخب السوداني لتحقيق فوز شرفي بعد أن فقد فرصة التأهل للدور الثاني بخسارتين أمام ليبيا والسنغال، فيما يسعى المنتخب الإماراتي للفوز بعدد وافر من الأهداف على أمل خسارة السنغال أمام ليبيا لضمان التأهل إلى الدور الثاني.

وفي اللقاء الثاني بالمجموعة نفسها، يطمح المنتخب الليبي لتحقيق العلامة الكاملة بعد أن ضمن التأهل، وذلك عندما يلتقي نظيره السنغالي الذي يلعب بفرصتي الفوز والتعادل لخطف بطاقة التأهل للدور الثاني، وذلك على ملعب نادي الهلال بالرياض.

يذكر أن المجموعة الثالثة يتصدرها المنتخب الليبي يليه السنغالي، ثم الإماراتي ثالثا، والسوداني أخيرا.