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«ما راح أدفع».. العرض مستمر في الأهلي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالعزيز القرني - جدة

أكدت مصادر لـ»مكة» أن إدارة نادي الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة، في طريقها إلى إلغاء اتفاقها مع المدرب الصربي فلادان ميلوفيتش لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفا للسويسري المقال كريتسيان جروس بسبب عدم توفر مقدم العقد، وخاصة أن المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأمير منصور بن مشعل تكفل فقط بدفع جزء من قيمة مقدم العقد خلاف ما وعد به سابقا.

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وكان الأمير منصور بن مشعل وعد الإدارة في وقت سابق بأن يتكفل بكامل عقد المدرب الجديد عند إقالة جروس بعد أن رفض التكفل بدفع الشرط الجزائي في عقد جروس، مطالبا الإدارة السابقة بدفعه.

وأوضحت المصادر أن الأمير منصور بن مشعل أبدى تذمره الشديد من الإدارة السابقة برئاسة أحمد الصائغ، وأنها خلفت وراءها ديونا على النادي تفوق الـ70 مليون ريال دون إيضاح أي تفاصيل تتعلق بهذه الديون.

وينتظر أن يحول هذا الخلاف حال استمراره دون قدوم المدرب فلادان أو غيره من المدربين أصحاب العقود العالية، وقد تتجه الإدارة إلى البحث عن مدربين أقل تكلفة أو الاكتفاء بالمدرب الموقت الحالي مازن بهكلي رغم قيادته الفريق إلى الخسارة في أرضه بين جماهيره أمام صاحب المركز الـ14 فريق الفتح 0-1 في الجولة الـ19 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.