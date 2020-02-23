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الاتحاد يبقي على الدحيم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عمر أمانات - جدة

توصلت إدارة نادي الاتحاد لاتفاق مبدئي مع مدافع الفريق الأول لكرة القدم عمار الدحيم لتجديد عقده الاحترافي بعد دخولة فترة الستة أشهر الحرة الأخيرة من عقده.

ولم يعتمد مدربوا الاتحاد الذين تعاقبوا على إدارة الفريق فنيا خلال هذا الموسم على الاستعانة بخدمات اللاعب كأساسي أو احتياطي إلا في ظروف إجبارية حين غياب الأساسيين بسبب الإصابة أو الإيقاف.

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وشارك اللاعب خلال الموسم الحالي في لقائين فقط في الدوري، فيما شارك في موسم 2018 - 2019 في خمس لقاءات، وخلال مشوار الفريق في دوري أبطال آسيا الذي بلغ فيه دور الـ 16 من النسخة الماضية لم يشارك سوى في لقاء وحيد.

من جهة أخرى استدعى المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي مدرب حراس فريق درجة الشباب لتدريب حراس مرمى الفريق الأول الكروي لحين التعاقد مع مدرب حراس أجنبي.

وخلال اليومين المقبلين ينضم لاعب الوسط عبدالعزيز البيشي للتدريبات، وذلك لوجوده بجانب أسرته بعد تعرض شقيقه لحادث مروري استلزم غيابه عن مواجهة الهلال ضمن الجولة الـ 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.