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تعاون رياضي سعودي فرنسي

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تعاون رياضي سعودي فرنسي
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- بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ الرياض

تقدمت سفيرة بوزارة الخارجية الفرنسية لورانس فيشر عددا من ممثلي الاتحادات والمعاهد والشركات الفرنسية، في زيارة مقر معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة أمس، وذلك بحضور نائب مدير عام المعهد هاشم داغستاني، ومحمد الحميضي مدير عام التعاون الدولي بالهيئة العامة للرياضة.

وجرى خلال الزيارة مناقشة أوجه التعاون في مجال التدريب والتطوير واستعراض البرامج والاستراتيجيات من قبل الاتحادات الفرنسية، ممثلة بكرة القدم واليد والمعهد الفرنسي الوطني للأداء الرياضي INSEP.

وثمن داغستاني زيارة الوفد، وقال إنها تأتي في إطار التعاون بين البلدين والاستفادة من الخبرات العالمية من خلال مشاركة التجارب الناجحة وإبرام الاتفاقيات في مجالات التطوير والتدريب وصناعة الأبطال.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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