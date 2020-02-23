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تعاون رياضي سعودي فرنسي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ الرياض

تقدمت سفيرة الرياضة بوزارة الخارجية الفرنسية لورانس فيشر عددا من ممثلي الاتحادات والمعاهد والشركات الرياضية الفرنسية، في زيارة مقر معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة أمس، وذلك بحضور نائب مدير عام المعهد هاشم داغستاني، ومحمد الحميضي مدير عام التعاون الدولي بالهيئة العامة للرياضة.

وجرى خلال الزيارة مناقشة أوجه التعاون في مجال التدريب والتطوير واستعراض البرامج والاستراتيجيات من قبل الاتحادات الفرنسية، ممثلة بكرة القدم واليد والمعهد الفرنسي الوطني للأداء الرياضي INSEP.

وثمن داغستاني زيارة الوفد، وقال إنها تأتي في إطار التعاون بين البلدين والاستفادة من الخبرات العالمية من خلال مشاركة التجارب الناجحة وإبرام الاتفاقيات في مجالات التطوير والتدريب وصناعة الأبطال.