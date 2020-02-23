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هيمنة الهلال في السيطرة والاستقرار والأجانب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سليمان الجابري - الدمام

واصل الهلال متصدر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هيمنته على مواجهات الكلاسيكو التي تجمعه بالاتحاد، بعد أن ألحق به أمس الخسارة الـ11 في تاريخ مواجهات الفريقين بدوري المحترفين وعددها 24 مباراة، فيما فاز الاتحاد في 5 مباريات، وتعادلا 8 مرات.

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يشار إلى أن الكلاسيكو أعقبه جدل واسع وغضب اتحادي كبير من القرارات التحكيمية لحكم اللقاء ومساعديه في غرفة الفار، خاصة بشأن الهدف الملغى لرومارينيو والتغاضي عن الكرة التي لمست يد مدافع الهلال محمد جحفلي، بجانب اللغط الذي صاحب تنفيذ ضربة الجزاء التي سددها إدواردو آخر دقائق المباراة من حيث دخول اللاعبين منطقة الـ18 لحظة التنفيذ.

لماذا فاز الهلال؟

الاستقرار الفني للفريق باستمرار المدرب الروماني لوشيسكو منذ بداية الموسم.

الأفضلية الفنية وسيطرته على مجريات المباراة وتحقيق النسبة الأكبر في الاستحواذ.

فاعلية وتأثير العنصر الأجنبي.

الانسجام والتفاهم بين عناصر الفريق.

الرغبة في مواصلة اعتلاء صدارة الدوري.

قوة دكة بدلاء الفريق.

الحضور الذهني وردة الفعل المميزة لحامي عرينه عبدالله المعيوف.

استغلال عاملي الأرض والجمهور.

لماذا خسر الاتحاد؟