شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سليمان الجابري - الدمام
واصل الهلال متصدر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هيمنته على مواجهات الكلاسيكو التي تجمعه بالاتحاد، بعد أن ألحق به أمس الخسارة الـ11 في تاريخ مواجهات الفريقين بدوري المحترفين وعددها 24 مباراة، فيما فاز الاتحاد في 5 مباريات، وتعادلا 8 مرات.
يشار إلى أن الكلاسيكو أعقبه جدل واسع وغضب اتحادي كبير من القرارات التحكيمية لحكم اللقاء ومساعديه في غرفة الفار، خاصة بشأن الهدف الملغى لرومارينيو والتغاضي عن الكرة التي لمست يد مدافع الهلال محمد جحفلي، بجانب اللغط الذي صاحب تنفيذ ضربة الجزاء التي سددها إدواردو آخر دقائق المباراة من حيث دخول اللاعبين منطقة الـ18 لحظة التنفيذ.
لماذا فاز الهلال؟
- الاستقرار الفني للفريق باستمرار المدرب الروماني لوشيسكو منذ بداية الموسم.
- الأفضلية الفنية وسيطرته على مجريات المباراة وتحقيق النسبة الأكبر في الاستحواذ.
- فاعلية وتأثير العنصر الأجنبي.
- الانسجام والتفاهم بين عناصر الفريق.
- الرغبة في مواصلة اعتلاء صدارة الدوري.
- قوة دكة بدلاء الفريق.
- الحضور الذهني وردة الفعل المميزة لحامي عرينه عبدالله المعيوف.
- استغلال عاملي الأرض والجمهور.
لماذا خسر الاتحاد؟
- التفريط في ترجمة الفرص التي أتيحت للفريق.
- تأثر الفريق بغياب صانع اللعب الأرجنتني ليناردو للإيقاف.
- التراجع المبالغ فيه أغلب مجريات المباراة.
- عدم تمتع المدرب الجديد البرازيلي كاريلي بالوقت الكافي للتعرف على الفريق.
- عدم التعامل الأمثل مع الكرات العرضية، والتي تسببت في هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء.
- الإعياء الذي عاناه البرازيلي رومارينيو قبل المباراة.
- بطء المهاجم الإيفواري بوني وعدم اكتمال لياقته البدنية.
- عدم فاعلية دكة بدلاء الفريق.
كانت هذه تفاصيل خبر هيمنة الهلال في السيطرة والاستقرار والأجانب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.