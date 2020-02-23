شكرا لقرائتكم يعقوب السعدى: لم نقدم للجبلاية أى لقطات مصورة.. ولسنا طرفا فى الأحداث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتواصل الأزمات داخل اتحاد الكرة المصري، على خليفية العقوبات القاسية التي اتخذها بشأن السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في الإمارات.

ونفى يعقوب السعدي رئيس قنوات أبو ظبي الرياضية، ما أكدته لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري في حيثيات عقوبات كأس السوبر المصري، بشأن الحصول على لقطات خاصة لأحداث اللقاء.

وكتب السعدي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر للتواصل الإجتماعي، أن كل ما يريده مسؤولي اتحاد الكرة تم عرضه على الهواء، بينما لم يتم تقديم أي صور أو لقطات أخرى للمواجهة.

ودوًن يعقوب السعدي: "اندهش من اقحام اسم أبو ظبي الرياضية فيما يدور من سجال حول عقوبات للاعبي الأهلي والزمالك بعد لقاء السوبر.. قولا واحدا لم نقدم أي لقطات أو صور أو شرائط لأي أحد عن المباراة أو ما حدث فيها ولم يطلب منا أحد هذا الطلب.. ما تريدونه عرضناه على الهواء، ولسنا طرفا في الأحداث".

وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن في بيان رسمي، استناد لجنة الانضباط إلى مواد فيلمية رسمية التقطتها كاميرات الشركة الناقلة للمباراة والمتعاقدة مع الاتحاد الإماراتي لكرة القدم.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق قد اتحذت أمس القرارات الاتية:

- إيقاف كل من : محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر اداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

- إيقاف: محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

- إيقــــاف:عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

- إيقاف كل من: ياسر إبراهيم وجنيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

- تغريم كل من:ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه

وبالنسبة الشكوي المقدمة ضد السيد / مرتضي منصور من مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قررت:

منع السيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه لأدلائه بتصريحات تلفزيونيه عقب المباراة تسئ لمجلس إدارة الاتحاد وسبق معاقبته في واقعه مماثلة بذات الموسم الرياضي الحالي.

• وبعد ما تقدم وإذا كان ما يهم الاتحاد المصري لكرة القدم ان يذكر الجميع أنه علي مسافة واحده من جميع الاندية تحت لواء الاتحاد المصري لكرة القدم ويعمل الاتحاد علي المحافظة علي سمعه الكرة المصرية وعلي مصالح جميع الاندية واللاعبين بشكل متواز دون أي تفرقه مهما كان نوعها لذا تعين إيضاح ما سبق.

وعن حيثيات العقوبات قال اتحاد الكرة في بيان رسمي، أنه استند من ضمن الظلائل لتوقيع العقوبات على شريط المباراة، وجاء البيان كالتالي:

"تابع الاتحاد المصري لكرة القدم ما تداولته معظم وسائل الاعلام المقروء والمرئي من تعليقات على العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط بخصوص أحداث مباراة السوبر المصري التي جمعت فريقي الأهلي والزمالك بمدينة أبو ظبي الإماراتية يوم 20 فبراير الحالي، فلزم اتحاد الكرة المصري إيضاح ما يلي:

بعد اجتماع استثنائي مطول للجنة، حيث قامت بدراسة متأنية لكل التقارير والمذكرات والمواد الفيلمية التي قدمت لها رسميا، وقد اطلعت اللجنة في هذا الصدد على تقارير كل من :

حكم المباراة، مراقب المسابقات ، ومنسق عام المباراة.

كما اطلعت اللجنة على الأسطوانة المدمجة التي قدمها المدير التنفيذي للاتحاد والواردة رسميا من هيئة أبو ظبي للإعلام القائمة بمهمة النقل التلفزيوني للمباراة، بالإضافة إلى "فلاشة" قدمها المنسق العام للمباراة وتتضمن مواد فيلمية التقطتها أيضا كاميرات الجهة الناقلة للمباراة ولم تقم ببثها على الهواء لمشاهدي التلفزيون.

كما جاءت قرارات اللجنة بناء على ثبوت إدانة كل من شملتهم القرارات على النحو التالي:

• أولا: محمود عبد المنعم ( كهربا ) لاعب الأهلي:

- توجه متعمدًا نحو اللاعب عبد الله جمعة وتعدى عليه بالضرب مما أدى إلى حدوث الاشتباكات وكان هو المتسبب الرئيسي في أحداث المباراة التي أظهرت الرياضة المصرية بشكل يخالف السلوك الرياضي القويم و الروح الرياضية

- قيامه بدفع يد الحكم بعد قرار طرده متعمدًا الاستمرار في سوء السلوك.

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- الاندفاع نحو لاعبي الزمالك أثناء احتفالهم والتعدي عليهم بالضرب

•ثانيا: أحمد زاهر إداري الزمالك:

- قيامه بدفع وليد سليمان لاعب الأهلي أرضا أثناء قيام الأخير بفض الاشتباكات ومنع اللاعب كهربا من الاستمرار في اعتداءاته.

- اشتباكه مع لاعبي الأهلي والتعدي بالضرب على كهربا ووليد سليمان وحسين الشحات وأحمد الشيخ لاعبي الأهلي مما سبب مزيدا من الاحتقان.

- سبق معاقبته في واقعة مماثلة في ذات الموسم الرياضي.

•ثالثا: إمام عاشور لاعب الزمالك:

- قيامه بركل وليد سليمان لاعب الأهلي بالقدم بشكل مهين بعد سقوطه أرضا أثناء محاولته فض الاشتباكات بين لاعبي الفريقين

•رابعا: شيكابالا لاعب الزمالك:

- قام بأفعال وسلوك رياضي مشين وتصرف غير لائق يسئ لجماهير النادي المنافس ردا علي سباب وهتافات جماهير النادي الأهلي له أثناء احتفاله بفوز فريقه.

•خامسا: عبد الله جمعة:

- توجه مسرعا عقب إحراز هدف الفوز متعمداً إلى جماهير الأهلي للاحتفال مما أثارها.

•سادساً: ياسر إبراهيم وأجايي لاعبا الأهلي:

- حاولا إثارة جماهير الزمالك بتصرفات وإشارات تخالف الروح الرياضية.

•سابعاً: بن شرقي لاعب الزمالك:

-قام الحكم بإنذاره عن فعل صدر منه أثناء المباراة ولم يثبت صدور أفعال منه بعد المباراة.

•ثامناً: ناديا الأهلي والزمالك:

-كان يتعين على مسئولي الناديين السيطرة على اللاعبين ومنعهم من إثارة الجماهير لمنع حدوث كل هذه التجاوزات

كما قامت اللجنة بفحص الشكوى المقدمة من الكابتن / محمد فضل عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ضد السيد / مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك لأدلائه بتصريحات تلفزيونيه عقب المباراة تسئ لمجلس إدارة الاتحاد يوم 20فبراير الحالي في إحداي البرامج المذاع علي قناة نادي الزمالك والذي ارفق بشكواه أسطوانة مدمجة ( CD ) لهذه المداخلة شاهدته اللجنة.

- سبق معاقبته في واقعه مماثلة بذات الموسم الرياضي الحالي.