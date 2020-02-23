شكرا لقرائتكم الجبلاية عن ادعاءات عدم الاستعانة بفيديوهات السوبر: عندنا فلاشة وسى دى من تقنية var ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني حقيقة الإستعانة بقناة أبو ظبي الرياضية في الحصول على الوقائع الخاصة بمباراة السوبر المصري التي جمعت الأهلي و الزمالك ، حيث أكد مسئولو الجبلاية أنه تم الحصول على الشريط الخاص بالمباراة من التقنية الخاصة بالـvar والتي تنقل المباراة بـ16 كاميرا وتسجل أحداث المباراة بالكامل ، وتم الحصول على شريط المباراة الخاص بهم وهو يحتوي على العديد من الأحداث التي أعقبت المباراة .

كان اتحاد الكرة قد أعلن الحصول على إسطوانة المدمجة التي قدمها المدير التنفيذي للاتحاد والواردة رسميا من هيئة أبوظبي للإعلام القائمة بمهمة النقل التليفزيوني للمباراة، بالإضافة إلى "فلاشة" قدمها المنسق العام للمباراة وتتضمن مواد فيلمية التقطتها أيضا كاميرات الجهة الناقلة للمباراة ولم تقم ببثها على الهواء لمشاهدي التلفزيون.

أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة لـ " الخليج 365 " أن المقصود بالجهة التي نقلت مباراة سوبر الأهلي و الزمالك ، هي الكاميرات الخاصة بتقنية الـvar والتي سجلت المباراة بالكامل عن طريق 16 كاميرا وهو عدد كاف للحصول على العديد من المشاهد التي شهدتها المباراة و أوضحت العديد من اللقطات التي على آثارها أصدرت لجنة الإنضباط قراراتها وتم الحصول على الشريط الخاص بالمباراة عن طريق المهندس عبادة والذى يعمل باتحاد الكرة المصري ، ولم نقصد قناة أبو ظبي.

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها أمس السبت بخصوص أحداث مباراة السوبر التي أقيمت يوم الخميس الماضي بين فريقي الأهلي والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي ما يلي على ضوء الإطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة:

إيقاف كل من : محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر اداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

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إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجنيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.

منع السيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.