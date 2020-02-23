شكرا لقرائتكم مصطفى يونس: عقوبات السوبر المصرى ضعيفة ولا تتناسب مع ما حدث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد مصطفى يونس نجم الأهلى الأسبق عقوبات لجنة الانضباط باتحاد الكرة الذى على خلفية أحداث مباراة السوبر المحلى الذى جمعت بين فريقى الأهلى والزمالك الذى توج الأبيض بلقه عن طريق ركلات الترجيح.

أكد نجم الأهلى الأسبق في تصريحات لـ"سوبركورة" عقوبات السوبر المصري ضعيفة لا تناسب كم الفوضى التي حدثت بين اللاعبين خاصة أن اللقاء أٌقيم خارج مصر والمناوشات التي حدثت لا تشرف سمعة الكرة المصرية.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري قررت في اجتماعها أمس، بخصوص أحداث مباراة السوبر التي أقيمت الخميس الماضي بين الأهلى والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى، إيقاف كل من: محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

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كما قررات إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وأجاى لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

كما قررت اللجنة، تغريم كل من ناديي الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه، وقررت أيضاً، منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.