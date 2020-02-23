شكرا لقرائتكم طارق السيد: جماهير الأهلى تتنمر ضد شيكابالا ورد فعله بالسوبر طبيعى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل برر طارق السيد نجم الزمالك الأسبق تصرف محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الفريق الأبيض تجاه جمهور النادى الأهلى في مباراة السوبر المحلى التي توج بها الفريق الأبيض على حساب نظيره الأحمر بركلات الترجيح.

قال طارق السيد في تصريحات لـ"سوبركورة" إن شيكابالا تعرض للسب والقذف والتنمر ضده بسبب بشرته السوداء موضحا أن ما قام به "الأباتشى" كان رد فعل طبيعى على هذه الاستفزازات من قبل الجمهور الأحمر.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري قررت في اجتماعها أمس، بخصوص أحداث مباراة السوبر التي أقيمت الخميس الماضي بين الأهلى والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى، إيقاف كل من: محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

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كما قررات إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وأجاى لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

كما قررت اللجنة، تغريم كل من ناديي الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه، وقررت أيضاً، منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.