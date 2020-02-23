شكرا لقرائتكم مصطفى يونس عن إيقاف كهربا لآخر الموسم: يستاهل.. هو سبب الأزمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد مصطفى يونس نجم الأهلى الأسبق بقرار لجنة الانضباط باتحاد الكرة الذى تم من خلاله وقف محمود عبد المنعم "كهربا" جناح القلعة الحمراء لنهاية الموسم على خلفية أحداث مباراة السوبر المحلى الذى توج الأبيض بلقه عن طريق ركلات الترجيح.

أكد نجم الأهلى في تصريحات لـ"سوبركورة" أن كهربا هو من صاحب الشرارة الأولى في افتعال أزمة لقاء السوبر بسبب استفرزاه للاعبى الفريق الأبيض قائلا:" كهربا يستاهل اللى حصله لأنه هو من استفز لاعبى الخصم".

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري قررت في اجتماعها أمس، بخصوص أحداث مباراة السوبر التي أقيمت الخميس الماضي بين الأهلى والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى، إيقاف كل من: محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

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كما قررات إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وأجاى لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

كما قررت اللجنة، تغريم كل من ناديي الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه، وقررت أيضاً، منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.