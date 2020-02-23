شكرا لقرائتكم الزمالك يتراجع عن مواجهة الأهلي بالناشئين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وعقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، جلسة مع الرباعى مواليد 2001 حسام أشرف ومحمد حسام "بيسو" وياسين مرعى وحاتم محمد، بعد تصعيدهم للتدريب مع الفريق بمران اليوم وقال لهم إنه قد يضم أحدهم لمواجهة الأهلى ويعتمد عليه إلا إنه تراجع عن المسألة وقرر ضم فقط قائمة الفريق الأول كاملة للقمة دون الاعتماد على مجموعة الناشئين بعد التشاور مع الجهاز المعاون.

وجاء قرار التراجع عن الاعتماد على ناشئين ليقوم كارتيرون بضم جميع لاعبى الفريق الأول لمعسكر مباراة الأهلى ومن بينهم المصابين واللاعبين الذين تعرضوا لعقوبة إيقاف من قبل لجنة الانضباط لتجهيز الجميع للاستعانة بجهودهم فى المرحلة المقبلة خاصة إن الفريق الأبيض يرتبط بمواجهة هامة أيضا يوم الجمعة القادمة، وذلك مع الترجى التونسى، فى ذهاب دور الثمانية بدورى أبطال إفريقيا وتوجه الزمالك فى الوقت الحالى لدخول معسكره المغلق استعدادا لقمة الدورى وكان عددا من لاعبى الفريق الأبيض قد تعرضوا لعقوبة الإيقاف من قبل لجنة الانضباط على خلفية كأس السوبر المصرى الذى جمع الزمالك مع الأهلى فى الإمارات والذى انتهى بفوز الفريق الأبيض بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.

وجاءت قرارات لجنة الانضباط على النحو التالي:

إيقاف كل من: محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلى، وإمام عاشور لاعب الزمالك، وأحمد زاهر إدارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

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إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

إيقاف كل من، ياسر إبراهيم وأجاى لاعبا الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

تغريم كل من ناديى الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه.

منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

وتوج الزمالك بلقب السوبر المصرى على حساب الأهلى، بركلات الترجيح، بعد أيام من تتويجه ببطولة السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد الغرافة القطرى، مساء الجمعة الماضى، بعدما حقق الفوز على الفريق التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ينتظر الزمالك العديد من اللقاءات المهمة فى الفترة الحالية عقب مباراة الأهلى على رأسها مواجهة الترجى التونسى فى ذهاب دور الثمانية من مسابقة دورى أبطال إفريقيا وعاد الزمالك اليوم لخوض تدريباته بعد نهاية الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين منذ العودة من الإمارات أمس أول، الجمعة، عقب خوض مواجهة الأهلى فى السوبر المصرى التى انتهت بفوز الفريق الأبيض بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.